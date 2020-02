Le FC Porto s’est imposé sur la pelouse du Vitória Guimarães (2-1), dimanche, à l’occasion de la 21e journée de la Liga NOS. Si Moussa Marega (28 ans) a inscrit le but de la victoire pour les Dragões, à l’heure de jeu, ce n’est pas ce qui a fait parler de lui dans le monde entier. L’international malien a en effet été victime de cris racistes de la part des supporters locaux, qui ont pourtant profité des services du natif des Ulis entre 2016 et 2017. Fou de rage, il a décidé de quitter le terrain à la 71e minute et a ignoré les appels au calme de son entraîneur et de ses coéquipiers.

Si le FC Porto a apporté son soutien à son attaquant à l’issue de la rencontre, comme son entraîneur, Sergio Conceiçao, ainsi que de nombreuses personnalités du monde du football, le Vitória Guimarães s’est fendu d’un communiqué publié sur son site officiel dans la soirée de dimanche. Les Vitorianos ont fermement condamné « toute manifestation de violence, de racisme ou d’intolérance" qui entraîne encore plus de "violence, de racisme et d’intolérance » de la part de ses supporters. L’actuel 8e du championnat portugais a précisé qu’une enquête aurait lieu dans les prochaines heures afin de trouver et punir les coupables, le tout en coopération avec la justice locale. RMC Sport ajoute que le club s’est désolidarisé des propos du président de son Assemblée générale, José Antunes, qui avait conseillé à Moussa Marega d’aller chez le psychiatre par le biais d’un message posté sur son compte Facebook après le match contre Porto.