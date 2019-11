Une affaire qui avait fait grand bruit ! Lors de la dernière trêve internationale, la rencontre entre la Bulgarie et l’Angleterre avait été tendue notamment pour des cris racistes venus des tribunes. Dans un entretien accordé à Sky Sport, Yaya Touré (36 ans) aurait voulu voir les joueurs anglais sortir du terrain pour lancer un message fort : « J’aurais aimé les voir sortir du terrain. Je pense que c’est ce que les joueurs devraient faire désormais. Cela serait un grand message envoyé à l’UEFA et la FIFA, et cela leur montrerait que les joueurs sont les plus importants. »

Dans cette interview, l’ancien international ivoirien n’exclut pas un retour en Premier League alors qu’il sous contrat au Qingdao Huanghai (D2 chinoise) : « Cela me plairait beaucoup mais tout dépend de l’équipe. On verra bien, parce qu’en Europe, on ne regarde pas l’âge de la même façon. Je me donne encore un ou deux ans. Quand un footballeur s’arrête tôt, c’est parce que les autres essayent de l’arrêter, cela ne vient pas de votre cœur, c’est compliqué. »