Depuis une année ou deux maintenant, les footballeurs sont dans le viseur du fisc espagnol. Cristiano Ronaldo et Messi ont été condamnés et certains pensaient pouvoir échapper à cela en quittant le pays de Cervantes.

Sauf que la justice retrouve toujours. Falcao, passé par l’Atlético de Madrid entre 2011 et 2013, a été condamné à payer la modique somme de 9 millions d’euros. La cause ? Il a été reconnu coupable « d’avoir mis en place un réseau de sociétés-écran basées à l’étranger, notamment aux îles Vierges britanniques et en Irlande, pour dissimuler au fisc des revenus liés à l’exploitation de ses droits à l’image », peut-on lire sur le site de l’AFP.