Radamel Falcao (32 ans) a récemment vu son nom associé à un départ vers l’AC Milan. Au micro de Premium Sport en Italie, l’attaquant de l’AS Monaco a répondu à l’intérêt des Rossoneri. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’El Tigre n’est pas insensible à l’option milanaise.

« J’ai lu et entendu parler de l’intérêt de Milan, c’est un honneur qu’un tel club me suive. Je suis le football italien, la Serie A est le championnat le plus difficile et je sais que les Rossoneri sont les deuxièmes au nombre de Ligue des Champions remportées. Pour le moment, je suis sous contrat avec Monaco et je ne pense qu’à Monaco et à la sélection de Colombie, mais il est clair que l’Italie et le football italien me plaisent », a-t-il assuré. Affaire à suivre donc.