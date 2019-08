Arrivant en fin de contrat avec Newcastle, le coach espagnol Rafa Benitez a rejoint cet été la formation chinoise du Dalian Yifang. Interrogé par le média anglais, The Athletic, il est revenu sur la fin de son aventure avec Newcastle et a légèrement égratigné la gestion sportive des Magpies : « le conseil d’administration de Newcastle a eu un an pour régler mon contrat, mais, lorsque nous nous sommes rencontrés après la fin de la saison dernière, ils ne m’ont pas fait d’offre que je puisse accepter »

« Leur idée de projet était une politique de recrutement de joueurs de moins de 24 ans. À mon avis, le budget disponible n’était pas suffisant pour rivaliser avec le top 10 » a-t-il poursuivi. Déjà détaché du club anglais, il s’attendait à une issue négative : « après cette réunion, je savais qu’ils ne reviendraient pas avec une offre sérieuse et, 19 jours plus tard, quand ils arrivaient, c’était pour le même salaire que trois ans plus tôt et avec moins de contrôle sur les signatures. Après trois ans de promesses non tenues, je ne leur ai pas fait confiance. » Un divorce cinglant donc entre Newcastle et Rafa Benitez.

