Longtemps annoncé tout proche du Real Madrid pour jouer avec le Castilla dans un premier temps, Rafa Mir a décidé de quitter le FC Valence pour rejoindre Wolverhampton cet hiver 2018. Interrogé par El Desmarque, le principal intéressé a expliqué pourquoi il avait choisi de rejoindre les Wolves et donc de snober les Merengues.

« Nuno (Espirito Santo) a joué un grand rôle dans mon choix de venir ici. Wolverhampton a un grand projet et c’est un défi important d’en faire parti. C’est génial de pouvoir travailler avec un entraîneur que je connais déjà (à Valence) et qui a été un facteur essentiel pour que je signe pour ce club. Le football pratiqué en Angleterre est très bon et me correspond en tant que joueur. Je crois qu’avec les entraînements je pourrais apporter de bonnes choses à l’équipe. Je suis réellement très ému de jouer avec cette équipe et d’essayer d’aider les joueurs à atteindre tous les objectifs que le club a ».