Impliqué sur le troisième et dernier but contre l’Olympique de Marseille (3-0, 8e journée de Ligue 1) pour ses premières minutes en Ligue 1, Rafael Leão (19 ans) a livré ses premières impressions sur sa nouvelle vie à Lille, « une ville tranquille », dans les colonnes du quotidien sportif portugais Record. « L’adaptation a été facile parce que Lille a toujours donné le change au moment où j’étais sans club. Et les gens d’ici m’ont montré qu’ils voulaient vraiment que je vienne. De plus, la présence de plusieurs Portugais dans l’effectif ou dans l’organigramme du club ont facilité mon intégration », a-t-il confié, évoquant ses premiers pas sur le terrain.

« Je viens d’arriver au club, mais je m’adapte bien au schéma de jeu de l’équipe et je suis les conseils du coach. Je sens que je peux être une plus-value pour l’équipe, d’autant que je m’entraîne enfin à 100%. Je me suis toujours entretenu pendant le moment où j’étais arrêté et j’ai bien fait parce que la Ligue 1 est beaucoup plus physique et intense que la Liga NOS. Les équipes sont puissantes et jouent toujours pour gagner. Je pense avoir fait un bon choix », a expliqué le jeune attaquant portugais, satisfait de ses premières découvertes en France. Pourvu que ça dure pour les Dogues.