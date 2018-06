Alors que l’avenir de Cristiano Ronaldo est encore dans l’air, ce dernier semblant demander un salaire colossal au Real Madrid pour rester au sein du club de la capitale, du côté de Barcelone on se réjouit forcément d’un départ de celui qui a apporté autant de titres à l’ennemi juré. C’est le cas d’Ivan Rakitic notamment, qui s’est exprimé dans un entretien accordé à Marca.

« J’ai beaucoup de mal à imaginer un départ. Mais dans le foot, tout va très vite et beaucoup de choses peuvent se passer. C’est le joueur qui fait la différence au Real Madrid. Et s’il part, au début je serais content, je ne vais pas mentir. En tant que collègue, j’espère qu’il prendra la meilleure décision. Pareil pour Zidane, je lui souhaite le meilleur. Et s’il part finalement, et bien c’est mieux », a expliqué l’international croate.