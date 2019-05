Avec 17 réalisations en Scottish Premier League cette saison, Alfredo Morelos (22 ans) est bien parti pour décrocher le titre de meilleur buteur, et ce, même si Steven Gerrard ne lui accorde plus sa confiance depuis quelques semaines. L’attaquant des Glasgow Rangers, pisté par l’Olympique de Marseille notamment, s’est longuement confié sur son avenir dans les colonnes de Primer Tiempo en Colombie.

« On parle beaucoup de mon départ, mais il n’y a rien de concret. Je sais qu’il y a beaucoup de clubs intéressés qui se renseignent et dès qu’il y aura quelque chose de concret, je l’annoncerai. Pour l’instant, je suis chez les Rangers, pleinement impliqué. On espère que tout se passera pour le mieux, car vu que je réalise un bonne saison, il y a beaucoup de gens intéressés. (...) Je rêve de jouer dans un meilleur championnat, plus compétitif. Je rêve de la Premier League, les championnats espagnol, italien et français sont des grands championnats aussi, compétitifs. J’espère que ça se fera », a lancé le Colombien.