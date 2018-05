Zinedine Zidane a surpris tout le monde. Le technicien français a en effet annoncé son départ du Real Madrid ce jeudi. L’entraîneur de 45 ans, qui vient de remporter sa troisième Ligue des champions d’affilée avec les Merengues, quitte donc le banc madrilène après deux ans et demi de bons et loyaux services.

Les joueurs de la Casa Blanca lui ont donc rendu hommage via les réseaux sociaux notamment, et après la réaction de Karim Benzema un peu plus tôt, Raphaël Varane a lui aussi tenu à adresser un message à ZZ. « Monsieur classe ! Un exemple de très haut niveau à la fois professionnel et personnel... Merci pour tout !! », a écrit le défenseur français sur son compte Twitter. Zidane appréciera forcément.