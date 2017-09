Depuis son but inscrit dans le derby face au Torino le 6 mai dernier (1-1), Gonzalo Higuain n’a trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises en matches officiels. L’attaquant argentin de 29 ans vit une traversée du désert qui ne passe pas inaperçue à la Juventus Turin, et même aux yeux d’anciennes légendes du club. Pour Fabrizio Ravanelli, joueur de la Vieille Dame entre 1992 et 1996, mais aussi de l’OM entre 1997 et 1999, Higuain doit tout simplement arrêter son aventure turinoise.

« Je le jetterais parce qu’il n’est pas en état physique et mental, il est actuellement un fardeau pour la Juventus, au-delà des buts qu’il a marqués. L’année dernière, il a été très important dans le derby (face au Torino justement), mais depuis, ses performances ont été catastrophiques. Il doit être un acteur majeur à nouveau. Il a dû être critiqué pour son incapacité à être décisif dans les matches majeurs, car il a du mal à marquer dans la Ligue des Champions. Ce n’est pas suffisant pour un joueur de ce niveau, parce que la Juve a payé 90 millions. Malheureusement, pour le moment, il n’est pas en mesure de jouer », a estimé Ravanelli dans AS.