L’Atlético de Madrid a loupé le coche en début d’après-midi contre Leganès (1-1). Pouvant tirer profit de ce résultat, le FC Barcelone s’avance avec son équipe type contre le Rayo Vallecano. Marc André ter Stegen prend place dans les buts et peut compter sur Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba en défense. Sergio Busquets, Ivan Rakitic et Arthur animeront le jeu tandis que Rafinha, Coutinho et Luis Suarez prennent place sur le front de l’attaque.

De son côté, le Rayo Vallecano a trouvé un équilibre. Albert Garcia occupe les cages. Luis Advincula, Álex Gálvez, Jordi Amat et Álex Moreno sont alignés devant lui. Santi Comesana tient le rôle de sentinelle aux côtés de Giannelli Imbula et Oscar Trejo. Adri Embarba et Alvaro Garcia prennent les couloirs et vont essayer de servir idéalement Raul De Tomas.

Les compositions :

Rayo Vallecano : Garcia - Advincula, Galvez, Amat, Moreno - Comesana, Imbula, Trejo - Embarba, Garcia, De Tomas

FC Barcelone : ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Busquets, Rakitic, Arthur - Rafinha, Coutinho, Suarez