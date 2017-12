Muet depuis son but contre le FC Porto il y a sept semaines, Jean-Kévin Augustin connaît une période délicate au RB Leipzig. L’attaquant français a été recadré par son coach.

« En général, j’attendais plus de lui. Jean-Kévin doit être moins gourmand et se récompenser. Parfois, il est trop téméraire. Mais il est jeune et va apprendre », a lâché Ralph Hasenhüttl dans des propos relayés par BILD.