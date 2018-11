Auteur d’une très bonne saison avec Montpellier la saison dernière (39 matches toutes compétitions confondues, 1 passe décisive), Nordi Mukiele est parti cet été au RB Leipzig pour environ 16 M€ (record de vente pour le MHSC). Interrogé aujourd’hui par le journal L’Équipe, le défenseur est revenu sur son transfert dans la formation allemande, choisie pour sa philosophie de jeu et sa politique avec les jeunes.

« Je me doutais que les gens allaient être surpris. Ç’a été un choix difficile. Certains diront que c’était un risque, mais je ne l’ai pas perçu comme ça. Ce sont les risques qui font grandir. Leipzig, c’est un club qui n’hésite pas à faire jouer les jeunes, avec une philosophie qui me plaisait. » Très bon en Ligue 1, il a également été questionné sur une éventuelle étape en France et si cela avait été possible, faisant référence aux deux Olympiques, Lyon et Marseille. « On connait Lyon et Marseille, deux très grands clubs français. Ça aurait pu me tenter effectivement, mais ça ne s’est pas présenté. Vexé, non. S’ils ne se sont pas positionnés, c’est qu’ils avaient leurs raisons. Je me suis dit que quitter la France me ferait grandir. » Malgré quelques problèmes avec son coach Ralf Rangnick, Mukiele a joué 14 matches cette saison, dont 11 en tant que titulaire.