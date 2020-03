Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après sa victoire à la Red Bull Arena contre Tottenham (3-0), Leipzig a vécu une soirée parfaite ... Enfin presque ! Le club allemand a perdu son défenseur français, Nordi Mukiele (22 ans). Après avoir reçu un ballon dans le visage peu avant l’heure de jeu, l’international espoirs s’est effondré. Complètement sonné, il a été mis en position latérale de sécurité et son état inquiétait. Il est finalement sorti sur civière, la bouche en sang.

Selon L’Équipe, Mukiele a passé la nuit à l’hôpital et a passé des examens, tous rassurants. Au lendemain de la rencontre, il a donné de ses nouvelles via un tweet. Une photo sur laquelle il est tout sourire, le poing serré : « Un peu de peur mais peu importe ?! L’essentiel est ailleurs ... qualification historique et une sensation incroyable. Merci beaucoup pour votre soutien ». Voilà un signe rassurant après les terribles images de sa sortie du terrain.

A little fear but who cares ?! The essential is elsewhere... historic qualification and an incredible feeling Thank you so much for your support #VIERTEFINALE @DieRotenBullen pic.twitter.com/FAGr1jrm29

— N O R D I (@NordiMukiele) March 10, 2020