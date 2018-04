Ce sont deux équipes qui ne se sont jamais affrontées sur la scène européenne qui disputent ce soir un quart de finale aller de Ligue Europa. Dauphin du Bayern Munich pour sa première saison dans l’élite du football allemand la saison dernière, le RB Leipzig reçoit l’Olympique de Marseille, dernier représentant français en compétitions européennes, ce soir, à 21h05. Les deux équipes partagent l’ambition de devenir le premier vainqueur de la compétition dans leur pays respectif.

Pour cette rencontre, l’OM de Rudi Garcia est privé de nombreux cadres. Sa défense est amputée de Steve Mandanda, Adil Rami et Rolando, son attaque de Florian Thauvin. Si le coach olympien bricole, il ne déroge pas à son 4-2-3-1. Le duo Boubacar Kamara, Luis Gustavo fera office de charnière centrale, Anguissa et Sanson évoluant devant la défense, alors que Bouna Sarr occupera le couloir droit et Kostas Mitroglou la pointe. Côté Leipzig, le danger pourra venir de partout et l’ancien parisien Jean-Kevin Augustin aura à cœur de briller face à l’OM. Si le 4-4-2 de Ralph Hasenhüttl est privé de Wili Orban en défense centrale, suspendu, elle peut compter sur la doublette française Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano.

Les compositions d’équipes :

RB Leipzig : Gulacsi - Laimer, Upamecano, Konaté, Klostermann - Demme, Keita, Bruma, Forsberg - Werner, Augustin

OM : Pelé - Sakai, Kamara, Luiz Gustavo, Amavi - Zambo Anguissa, Sanson - Sarr, Payet, Ocampos - Mitroglou