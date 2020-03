Prêté l’été dernier au RB Leipzig par l’AS Roma, Patrik Schick a trouvé le chemin des filets à sept reprises en 19 matches toutes compétitions confondues cette saison, pour également trois passes décisives. Pas forcément un titulaire indiscutable au sein de la formation allemande, l’attaquant tchèque restera en tout cas peut-être au RBL dans quelques mois, si le club accepte de dépenser 29 millions d’euros, le montant de l’option d’achat. Ce qui est sûr, c’est que le principal concerné se sent bien dans sa nouvelle équipe, comme il l’a expliqué à iSport.cz. Mais le joueur de 24 ans garde tout de même la Premier League dans un coin de sa tête.

« Quand j’ai quitté la République tchèque, mon rêve était l’Italie et je l’ai réalisé. Maintenant, je suis attiré par l’Angleterre, je suis sincère. Mais Leipzig était la bonne décision pour ma carrière. J’avais aussi parlé avec Dortmund, Leverkusen et Schalke ici en Allemagne. En Angleterre, il y avait Everton, Crystal Palace, et en Espagne, Valence. Mais j’ai senti que Leipzig me désirait d’avantage, j’aimais le style de jeu et l’entraîneur Nagelsmann. Maintenant, je suis sûr d’avoir fait le bon choix », a lâché Patrik Schick au média tchèque.