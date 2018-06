Suivi par de nombreux cadors européens, Timo Werner (22 ans) a fait trembler les filets adverses cette saison. L’attaquant du RB Leipzig totalise 21 buts et 12 passes décisives en 45 matches cette saison. Des chiffres impressionnants, mais l’Allemand ne souhaite pas s’arrêter là. Voulant franchir un cap, il a admis au média allemand Die Welt qu’il devrait changer de club pour grandir.

« Le futur ? Pour moi, Robert Lewandowski, Luis Suarez et Antoine Griezmann sont des attaquants de classe mondiale. Je ne suis pas encore à ce niveau. Si je dois être honnête, j’ai probablement besoin de jouer avec un autre club pour grandir et atteindre le niveau de classe mondiale. Cependant, j’ai quatre ou cinq ans pour apprendre et devenir un joueur de classe mondiale. » Des formations vont donc peut-être se manifester...