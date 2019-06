Diadié Samassekou a envie de changer d’air et de découvrir un club encore plus ambitieux après 4 années passées en Autriche. Le RB Salzbourg l’a compris et devrait accepter de vendre son milieu de terrain malien de 23 ans, courtisé par plusieurs clubs allemands, mais aussi par l’Olympique de Marseille selon nos informations. Interrogé par France Football, il est revenu furtivement sur l’intérêt olympien. « Je regarde ça d’un œil lointain. Ça fait plaisir mais, souvent, ce n’est pas la réalité. Des fois, tu entends des trucs, tu es content, mais tu te dis que ce n’est pas la réalité. Je me suis aussi dis que s’ils ont entendu quelque chose, c’est toujours positif ! »

Il a aussi expliqué ce qu’il envisageait pour la suite de sa carrière. « Pour moi, il y a la Ligue des champions. Ce n’est pas obligatoire de la jouer, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais, déjà, ce serait d’être dans un Championnat majeur, avec la possibilité de disputer des grands matches le week-end... et si possible dans la semaine. » Le tarif du joueur devrait s’élever entre 20 et 30 M€. Avis aux amateurs.

