Suite à la quatrième défaite de suite du RC Lens en Ligue 2 et à l’envahissement de terrain des supporters lors de la dernière, contre Brest ce samedi (2-4), Alain Casanova a été démis de ses fonctions. Et pour le remplacer, les Sang et Or ont annoncé la prise de fonction d’Eric Sikora, entraîneur de la réserve et ancien joueur du club. Il sera présenté officiellement ce lundi à midi lors d’une conférence de presse.

Sikora avait déjà pris les rênes du club en intérim, en mars 2013. Il avait échoué à faire monter le club en Ligue 1 et avait vu Antoine Kombouaré le remplacer. Les dirigeants du RC Lens souhaitent que le futur nouveau coach soit accompagné par plusieurs fortes têtes comme adjoints.