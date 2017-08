À l’occasion d’une conférence de presse ce lundi midi, Gervais Martel a officialisé l’arrivée d’Eric Sikora au poste d’entraîneur du Racing Club de Lens, en remplacement d’Alain Casanova, « dispensé d’activité » au club suite à la défaite de samedi face à Brest (2-4). Une quatrième défaite en quatre matches de championnat qui méritait bien quelques changements au niveau du staff technique.

Eric Sikora, qui s’occupait de l’équipe réserve jusqu’alors, sera bien accompagné. Comme adjoints, il a désigné Daniel Moreira et Robert Duverne, l’ex-préparateur physique de Lyon et de l’équipe de France notamment. « J’étais à la recherche d’un adjoint avec une compétence et une expérience, qui puisse m’appuyer avec de solides connaissances. C’est le cas de Robert Duverne », a déclaré le nouveau coach du RCL pour justifier son choix. Au niveau du mercato, le président Gervais Martel a annoncé la possibilité « d’avoir 2-3 joueurs en plus d’ici la fin du marché des transferts ». Filip Markovic, libre de tout contrat, devrait être le premier.