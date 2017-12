Karim Benzema n’a pas non plus marqué lors du Clasico perdu ce samedi 23 décembre. Le Français a touché le poteau de la tête, symbole de sa malchance (maladresse ?). Benzema n’a inscrit que deux buts en Liga depuis le début de saison.

Mais Zinédine Zidane a encore défendu son attaquant devant la presse, après la défaite contre le Barça : « C’est souvent lui qui sort, lui qui se fait siffler. Mais ça, c’est le lot de tous les joueurs lors des moments compliqués, difficiles. Il va falloir être fort. Lui va l’être. Moi je vais l’être avec lui et tous les joueurs aussi. Je n’ai pas pour habitude de baisser les bras. Lui non plus. C’est un moment critique pour nous mis on va revenir plus fort. »