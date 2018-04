Au lendemain d’un derby de Manchester qui a tenu toutes ses promesses (3-2 pour les Red Devils sur la pelouse de City), c’est du côté de la capitale espagnole que les regards sont tournés. Si ni Diego Simeone, ni Zinedine Zidane ne sont prêts à abandonner la bataille pour le titre, la réalité est implacable. A respectivement 16 et 12 points du Barça, leader invaincu de Liga, le Real Madrid et l’Atlético se disputent d’abord la deuxième place du championnat cet après-midi, à Santiago Bernabeu (16h15), mais également la suprématie sur toute une ville qui bat au rythme du football.

Pour ce derby de Madrid, Zinedine Zidane se présente avec un groupe complet, mais n’en oublie pas ses priorités. Un quart de finale retour de Ligue des Champions face à la Juventus, ce mercredi (20h45). Au coup d’envoi, c’est un 4-4-2 qui est aligné par le coach français. Casemiro, Modric, Isco ou Benzema, habitués des joutes européennes, débutent sur le banc. Asensio, Kovacic et Lucas Vazquez intègrent le milieu. Devant, Gareth Bale tentera de retrouver sa joie de vivre aux côtés de Cristiano Ronaldo. Du côté de l’Atlético, Diego Simeone propose du grand classique avec un 4-4-2 composé de ses meilleures armes. Le duo Griezmann-Diego Costa est aligné aux avant-postes, alors que la petite surprise vient de la titularisation de Vitolo en lieu et place de Gabi.

Les compositions d’équipes :

Real Madrid : Navas – Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Lucas Vazquez, Kovacic, Kroos, Asensio – Ronaldo, Bale

Atlético de Madrid : Oblak – Juanfran, Savic, Godin, Lucas H. - Vitolo, Thomas, Saul, Koke – Griezmann, Diego Costa