Cet été, le Real Madrid a enregistré le départ de sa star, Cristiano Ronaldo. Parti à la Juventus, le Portugais a laissé un grand vide et le club madrilène semble toujours accuser le coup, trois mois après. En effet, les Merengues pointent à la 7e place, à 4 points du leader catalan qu’ils affrontent dimanche (16h15, suivez notre live commenté). Et vendredi, c’est une légende du FC Barcelone qui est revenu sur ce départ.

En effet, Carles Puyol, véritable icone du club catalan, s’est livré au sujet du départ de CR7 dans une interview pour AS. « Lorsque le meilleur joueur s’en va, il est logique que l’équipe soit en difficulté. Elle doit trouver des solutions, une autre façon de jouer. Le Real Madrid dépendait beaucoup des buts de Cristiano, et il doit maintenant le remplacer par d’autres joueurs, d’autres façons de jouer. C’est un travail pour les joueurs et l’entraîneur », a ainsi déclaré Puyol.