Auteur d’un retourné contre la Juventus Turin en quart de finale de Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo est revenu sur cette action de classe action de classe pour la chaîne YouTube du Real Madrid : « En fait, toute l’équipe a bien joué. Bien sûr, les gens parlent de mon deuxième but. C’était en effet un but spectaculaire. Ce fut probablement le meilleur but de ma carrière. Je tiens à remercier toute l’équipe, nous avons été formidables aujourd’hui. Nous avons souffert un peu en première mi-temps. Mais croyez-moi, ce n’est pas facile de marquer trois buts contre une équipe comme la Juventus. »

Acclamez par les supporters adverses après ce geste, Cristiano Ronaldo a expliqué avoir été ému tout en dévoilant qu’il appréciait beaucoup la Juventus quand il était plus jeune :« C’était l’un des plus beaux moments de la nuit. Recevoir une ovation d’un stade avec tant d’histoire est une expérience unique. Je suis vraiment heureux et touché. Quand j’étais gamin, j’ai aimé la Juventus et le fait que leurs fans m’aient applaudi restera avec moi. C’est un excellent souvenir »