Parvenue à combler un retard de trois buts face au Real Madrid, en quart de finale retour de la Ligue des Champions, à Santiago Bernabeu, la Juventus a finalement craqué sur penalty dans les tous derniers instants. Medhi Benatia venait défendre dans le dos de Lucas Vazquez et l’arbitre de la rencontre, Monsieur Michael Oliver, signalait le point de penalty. Gianluigi Buffon, hors de lui, était expulsé et Cristiano Ronaldo se chargeait de transformer la sentence. Interrogé au micro de beIN Sports après la rencontre, buteur ce soir, Blaise Matuidi est revenu sur cette dernière action polémique et n’a pas épargné l’arbitre anglais, coupable, selon lui, d’avoir « tout gâché ».

« On est tristes, énervés, parce qu’on peut perdre des matches mais pas comme ça. On a fait ce qu’il fallait, on a tout donné, marqué trois buts contre la meilleure équipe du monde. Et il y a cette action à la fin. L’arbitre, il gâche tout, il a perdu son sang froid. A vitesse réelle, il n’y a rien du tout. Il gâche tout, il aurait quand même pu se dire qu’on joue un quart de finale de Champions League, il aurait pu prendre du recul. Il ne l’a pas fait, il gâche tout. On est très tristes, surtout pour des joueurs comme « Gigi », il ne méritait pas ça, il a fait un grand match. On est très énervés qu’une personne gâche tout, » a lancé le milieu de terrain de l’équipe de France, traumatisé et passablement énervé du dénouement de la rencontre.