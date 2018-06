Triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Keylor Navas (31 ans), n’a jamais cessé d’être critiqué malgré des performances probantes dans les buts de la Casa Blanca. Les noms de David De Gea, Alisson, Thibaut Courtois, Jan Oblak et Kepa Arrizabalaga ont d’ailleurs été évoqués pour remplacer le Costaricien.

Toujours présent depuis 2014, le natif de San Isidro de El General espère continuer avec les Merengues et son nouvel entraîneur Julen Lopetegui comme le rapporte Marca : « Je pense que c’est un très bon entraîneur et qu’il a quelque chose à apporter au Real Madrid. J’ai eu l’occasion de lui parler et j’espère être dans ses plans. »