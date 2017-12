Karim Benzema a connu des jours meilleurs. L’attaquant du Real Madrid déçoit cette saison, trouvant le chemin des filets qu’à cinq reprises toutes compétitions confondues. Samedi, lors du Clasico perdu (0-3) contre le FC Barcelone, l’ancien Lyonnais a encore été transparent, sauf sur une occasion au cœur de la première période où sa tête a trouvé la barre.

De quoi provoquer la foudre de la presse madrilène qui n’a pas été tendre avec l’ancien Lyonnais au lendemain de la débâcle face au Barça. Et ce n’est pas la première fois cette saison que Benzema frappe le montant. En effet, comme le révèle Opta, l’ex-international français âgé de 29 ans a frappé six fois les montants depuis le mois d’août ! Soit plus que son nombre de buts !

6 - Karim Benzema has hit the woodwork more than times (6) than he has scored (5) in all competitions this season. Unlucky. pic.twitter.com/8mvmkcKhSD

— OptaJose (@OptaJose) 23 décembre 2017