Dans un entretien accordé au journal espagnol AS, Jürgen Klopp s’est confié sur la finale de Ligue des Champions à venir face au Real Madrid. Et le Germanique a été très clair : ce ne sera pas facile pour les Merengues, contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de fans et d’observateurs.

« C’est un match, nous avons l’opportunité de gagner, c’est sûr. Quelles options réelles avions nous contre City ? Peu, aucune. C’était ça la sensation. Mais nous nous sommes créés nos opportunités et ça c’est bien passé. On doit beaucoup bosser, c’est la finale de la Ligue des Champions. Si quelqu’un pense que c’est facile pour l’une des deux équipes, il se trompe. C’est un grand défi pour les deux. On va chercher ce titre », a expliqué le tacticien allemand.