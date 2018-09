Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid et vice-champion du monde avec la Croatie, Luka Modric a connu une belle fin de saison 2017-2018. Pourtant, le début de ce nouvel exercice ne se passe pas comme prévu pour le milieu de terrain. Si son club réalise un début de saison correct malgré une lourde défaite contre le Séville FC (3-0), ses prestations ne sont pas à la hauteur de son niveau habituel. Conscient de cela, il n’a pas hésité à en révéler les raisons. Dans une interview pour la FIFPro, Luka Modric a mis en avant le faible temps de récupération qu’il a eu.

« Je n’ai eu que trois semaines de vacances, je n’en ai jamais eu aussi peu depuis que je pratique le football. La première semaine, on l’a passée à célébrer, d’abord à Zagreb puis dans nos villes respectives. Cela n’a pas été facile de redémarrer après tous ces moments chargés d’émotions » a-t-il clamé. Le Croate a par la suite tenu à relativiser et pense retrouver son meilleur niveau au plus vite : « Maintenant je me sens de mieux en mieux, j’ai juste besoin de plus de matchs pour retrouver mon meilleur niveau. On a besoin d’oublier tout ça et de se concentrer sur ce qui nous attend lors de cette nouvelle saison. »