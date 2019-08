La fin du mercato et le début des championnats approche, et Gareth Bale n’a toujours pas trouvé preneur. Le Real Madrid, Zinedine Zidane du moins, ne compte pas sur lui, mais après son transfert en Chine qui est tombé à l’eau, le Gallois ne semble plus vraiment avoir de prétendants.

Selon AS, le Bayern surveille encore la situation du Gallois. La bonne relation avec le Real Madrid pourrait faire la différence. Il n’y a pas encore eu d’offre, mais Adidas, sponsor du joueur et équipementier du champion allemand, pourrait faire la différence pour aider les Bavarois à venir à bout de cette opération.

