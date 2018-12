La finale de la Coupe du monde met aux prises le Real Madrid et Al Ain. Une rencontre lors de laquelle les Merengues s’organisent en 4-3-3. Thibaut Courtois prend place dans les buts tandis que Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Marcelo forment la défense. Marcos Llorente, Luka Modric et Toni Kroos forment la ligne du milieu de terrain tandis que Lucas Vazquez, Gareth Bale et Karim Benzema sont alignés en attaque.

Al Ain s’organise dans le même dispositif avec Eisa dans les cages. Le gardien est protégé par Ahmad Gharib, Ahmed, Fayez et Shiotani. Doumbia, Yaslem et Abdulrahman vont essayer d’alimenter El Shahat, Caio et Berg en ballons.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Llorente, Modric, Kroos - Vazquez, Bale, Benzema

Al Ain : Eisa - Ahmad Gharib, Ahmed, Fayez, Shiotani - Doumbia, Yaslem, Abdulrahman - El Shahat, Caio, Berg