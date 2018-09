Transféré au Real Madrid en provenance de la Real Sociedad pour 30 M€, Alvaro Odriozola a joué son premier match officiel avec la Casa Blanca. Hier, il a pris part à la victoire à domicile du Real face à l’Espanyol Barcelone (1-0), lors de la 5e journée de Liga. Après la rencontre, le Basque s’est dit très heureux de ses débuts victorieux avec les Merengues. Des propos relayés par As.

« C’est très difficile de l’expliquer avec des mots, c’est la plus grande chose dans le football Je suis heureux non seulement de mes débuts, mais aussi de la prestation et de la victoire. Je rêve depuis l’enfance d’un tel moment et c’est arrivé. Je ne peux pas être plus heureux, j’ai beaucoup travaillé. Maintenant, il faut en profiter tout en travaillant, donner cent pour cent chaque jour et apporter à l’équipe. Je retiens que je me suis amusé comme un enfant sur le terrain. Le football est un jeu et j’ai apprécié chaque minute de ce match. »