Le stade Santiago Bernabeu est ce soir le théâtre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions, où dans le groupe G le Real Madrid, triple tenant du titre, reçoit la Roma, demi-finaliste malheureuse de la précédente édition.

Si Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo, deux des figures de la trilogie victorieuse du Real, ont quitté le navire castillan à l’intersaison, ce soir Julen Lopetegui s’appuie sur un 4-4-2 en losange et l’ossature traditionnelle de la Maison Blanche. Deux petites nouveautés néanmoins. Navas prend place dans le but et Gareth Bale, l’homme en forme de ce début de saison, complète le duo d’attaquants avec Karim Benzema. Du côté de la Louve, Eusebio Di Francesco s’appuie sur un 4-3-3 dans lequel on retrouve le champion du monde bleu Steven Nzonzi au milieu de terrain.

Les compositions d’équipes :

Real Madrid : Keylor Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos, Isco - Bale, Benzema.

AS Roma : Olsen - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Nzonzi, De Rossi, Zaniolo - El Shaarawy, Dzeko, Cengiz