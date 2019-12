La dernière rencontre de Liga en 2019 se déroule donc ce soir à Madrid où le Real affronte l’Athletic Bilbao pour le compte de la 18e journée. Un match de haut de tableau qui s’annonce palpitant.

A domicile, le Real Madrid s’articule dans un 4-3-3. Thibaut Courtois prend place dans les buts derrière Dani Carvajal, Eder Militao, Sergio Ramos et Ferland Mendy. Au milieu on retrouve Federico Valverde, Luka Modric et Toni Kroos. Un trio qui devra approvisionner en ballons Rodrygo Goes, Karim Benzema et Vinicius Junior.

De son côté, l’Athletic Bilbao poursuit en 4-2-3-1 avec Unai Simon dans les cages. Le portier basque peut compter en défense sur Yeray Alvarez, Inigo Martinez, Unai Nunez et Yuri Berchiche. Mikel Vesga et Dani Garcia sont situés au milieu de terrain. Seul en pointe, Kenan Kodro est soutenu par Inigo Lekue, Raul Garcia et Inaki Williams.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Ramos, Mendy - Valverde, Modric, Kroos - Rodrygo, Benzema, Vinicius

Athletic Bilbao : Simon - Yeray, Nunez, Inigo, Yuri - Vesga, D. Garcia - Lekue, R. Garcia, Williams - Kodro