Jour de derby de Madrid ! La 22e journée de Liga offre un choc entre le leader, le Real Madrid, et son voisin de l’Atlético, cinquième, à dix points de la tête. Les Merengues chercheront à profiter de la mauvaise passe des Colchoenros, qui restent sur une défaite et un match nul, pour prendre six points d’avance sur le Barça !

Pour ce match, Zinedine Zidane fait confiance à un 4-1-4-1, avec Courtois au but. Une défense dans laquelle on retrouve Varane et Mendy. Au milieu, Valverde, Modric, Kroos et Isco évoluent devant Casemiro, alors que Benzema est seul en pointe. A l’Atlético, Diego Simeone conserve son 4-4-2, et bricole en l’absence de Gimenez, Arias, Koke, Diego Costa et Joao Felix. Morata et Vitolo occupent le front de l’attaque. La recrue Yannick Carrasco débute sur le banc.

Les compositions d’équipes :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy - Casemiro - Valverde, Modric, Kroos, Isco - Benzema

Atlético de Madrid : Oblak - Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi - Correa, Llorente, Thomas, Saúl - Vitolo, Morata