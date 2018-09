Premier gros choc de la saison en Liga, le derby entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid s’annonce passionnant. Pour cette affiche comptant pour la 6e journée de Liga, Julen Lopetegui a décidé de conserver son traditionnel 4-3-3. Thibaut Courtois est préféré à Keylor Navas dans les cages et peut compter sur une défense composée de Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Nacho. Le trio Casemiro, Modric, Kroos est aligné dans l’entrejeu. Enfin, la ligne offensive Asensio, Bale, Benzema est conservée.

De son côté, Diego Simeone propose un 4-4-2 classique constitué de Jan Oblak dans les cages et d’une défense Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis. Rodri et Saul Niguez prennent place dans le double pivot tandis que Koke et Lemar prennent les ailes. Enfin, le duo Costa-Griezmann est en pointe.

Les compositions des deux équipes :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Nacho - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Bale, Benzema

Atlético de Madrid Oblak - Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis - Koke, Rodri, Saul, Lemar - Griezmann, Costa