Buteur hier face à la Real Sociedad, Gareth Bale (28 ans) a retrouvé le chemin des filets au meilleur moment, avec un Real Madrid privé de Cristiano Ronaldo (suspendu) et Karim Benzema (blessé).

Et visiblement, le Gallois était en forme hier. Marca révèle en effet que, sur l’action du but, l’ancien Spur s’est défait d’un adversaire grâce à une course chronométrée à 35 km/h ! Impressionnant.