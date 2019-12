Victorieux de l’Espanyol (2-0) malgré les absences d’Hazard ou Bale notamment, le Real Madrid a repris la tête de la Liga en attendant le match du Barça ce soir face à Majorque. Les Merengues peuvent remercier leur buteur Karim Benzema auteur de son onzième but de la saison en Liga. L’attaquant français marche sur l’eau en ce moment, pour le plus grand plaisir de son entraîneur Zinedine Zidane. Le technicien français du Real a encore rendu un vibrant hommage à son joueur en conférence de presse d’après-match.

« On a souvent parlé de Karim dernièrement. C’est quelqu’un qui est en train de changer dans le bon sens, il prend beaucoup de maturité, et je pense que c’est ce qui fait la différence. On a tous des petits défauts, des choses à améliorer. Mais lui, dernièrement, il n’y a pas grand-chose à redire. Ce qu’on lui demande, c’est de s’associer avec les autres, il le fait ; de marquer des buts, il le fait. Moi, je n’ai pas grand-chose à lui demander de plus. Qu’il continue comme ça. Non, il n’a pas de défaut, » a ainsi confié Zidane. Nul doute que Karim Benzema appréciera l’indéfectible soutien de son coach...