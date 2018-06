De passage au Koweït, pour un tournoi d’exhibition de futsal, Karim Benzema est revenu sur son but contre Liverpool en finale de Ligue des Champions (3-1), suite à une erreur de relance de Loris Karius. Et pour l’attaquant du Real Madrid, ce but ne doit rien à la chance ou au hasard.

« Non, je ne crois pas que c’était de la chance. Il faut être au bon endroit au bon moment. Je ne crois pas en la chance, c’est toujours le fruit d’un dur labeur. Peut-être que c’était un but facile, mais il faut être là pour le mettre ! », a-t-il raconté au cours d’un entretien accordé à une chaîne de télévision locale, relayé par Marca. C’est dit !