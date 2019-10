Thibaut Courtois (27 ans) ne traverse pas actuellement la meilleure période de sa carrière. Victime d’une gastro-entérite, le portier belge du Real Madrid a dû quitter prématurément les siens en Ligue des champions face au Club Bruges (2-2). Dans une interview accordée à Marca, l’ancien gardien du PSG Bernard Lama juge les performances du Diable Rouge.

Et le champion du monde 98 ne se montre pas forcément tendre avec l’intéressé. « Il n’a pas été impérial, il faut le dire. Il y a des ballons imparables mais un grand gardien c’est celui qui fait gagner des points à son équipe. Dans votre carrière, les gens qui sont à vos côtés doivent parfois vous mener à la réalité. C’est un excellent gardien mais il a manqué un peu d’humilité. Cela ne l’a pas aidé non plus, » a commenté Lama.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10