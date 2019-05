Dernière journée d’une saison à oublier pour le Real Madrid, qui reçoit au Santiago Bernabeu à l’heure du déjeuner dominical un Betis tout aussi pressé de passer à autre chose. Avant les adieux probables de Bale, Navas et très certainement Quique Setién, les deux formations ont la même ambition : terminer sur une bonne note.

Pour ce match, Zinedine Zidane aligne un 4-3-3 avec Navas, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Llorente, Modric, Valverde, Brahim, Vinícius et Benzema. Restent sur le banc Courtois, Reguilón, Kroos, Isco, Asensio, Lucas et Bale, pour ce qui pourrait bien être sa dernière à Madrid. En face, annoncé partant par la presse espagnole, Quique Setién aligne un 3-5-2, avec Pau, Francis, Mandi, Bartra, Feddal, Junior, William Carvalho, Kaptoum, Guardado, Lo Celso et Loren.

Real Madrid : Keylor Navas ; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo ; Llorente, Valverde, Modric ; Brahim, Vinicius, Benzema.

Betis : Pau ; Francis, Mandi, Bartra, Feddal, Junior ; William Carvalho, Kaptoum, Guardado ; Lo Celso, Loren.