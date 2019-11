La 12e journée de Liga met aux prises le Real Madrid de Zinedine Zidane, en quête de points pour reprendre la tête au Barça, au Betis de Nabil Fekir, mal en point en bas de tableau mais qui reste sur un précieux succès face à Vigo ! Des Sévillans qui restent sur deux succès au Bernabeu, en Liga !

Pour ce match, Zinedine Zidane ne repose pas ses cadres. Courtois est au but, la défense est aujourd’hui composée de Carvajal, Varane, Ramos et Mendy, préféré à Marcelo. Milieu classique, avec Modric, Casemiro et Kroos. Devant, Benzema est entouré par Hazard et Rodrygo. Côté Betis, Rubi opte pour un 3-4-3 et choisit de titulariser Joel dans le but. Derrière, Feddal, Sidnei et Mandi composent la défense à trois. Emerson et Alex Moreno évoluent en pistons, autour de Guardado et Bartra. Fekir fait la paire avec Canales et tentera de trouver Loren devant.

Les compositions d’équipes :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Benzema, Hazard

Betis : Joel - Feddal, Sidnei, Mandi - Emerson, Guardado, Bartra, Alex Moreno - Fekir, Canales - Loren