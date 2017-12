Le Paris SG et le Real Madrid croiseront le fer en 8e de finale de Ligue des Champions. Le directeur des relations extérieures de la Casa Blanca Emilio Butragueño, interrogé par beIN Sports, a évoqué ce rendez-vous au sommet. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Espagnol reste prudent. « Cela aurait pu être une finale », a-t-il démarré avant d’ajouter.

« Avec les arrivées de cet été, l’équipe du Paris SG est encore plus forte. On se méfie, on va essayer d’arriver dans de bonnes conditions pour ces deux matches », a-t-il lancé avant de poursuivre. « Le retour chez eux est un avantage, mais cela ne se vérifie pas toujours. Nous voulons faire un bon match, un bon résultat à Madrid d’abord. On verra ensuite pour Paris. Ce sont deux équipes offensives, deux matches très ouverts, avec beaucoup d’occasions et de buts. Ce sera passionnant pour les supporters. Le stress est maximum, il faut être à la hauteur de cette rencontre. On va essayer de conserver notre titre », a-t-il conclu.