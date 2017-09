Comme Marcelo et Isco, Daniel Carvajal a signé un nouveau contrat avec le Real Madrid. Le latéral droit est lié aux Merengues jusqu’en 2022. Le club a annoncé la nouvelle hier. Ce lundi, l’Epsagnol s’est présenté face aux médias pour évoquer son nouveau bail. Il a confié : « Je veux remercier Don Emilio pour ses paroles. Tout ce qu’il a dit fait partie de ma vie, afin de réaliser un rêve. Je ne peux pas être plus heureux. C’est un autre jour important de ma vie. Prolonger mon contrat avec le club de ma vie. J’ai eu de la chance de gagner des titres avec le Real Madrid. Mais je veux en gagner encore d’autres ».

Le Canterano qui a fait son retour par la grande porte à Madrid après un passage à Leverkusen a ajouté : « Dans une carrière, il y a des bons et des mauvais moments. Mais il faut les surmonter. Cela a été difficile d’abandonner le club. Mais je pense que ça a été la meilleure décision pour progresser. Ensuite, il y a eu beaucoup de concurrence. Mais j’ai eu confiance en moi-même. Zidane m’a toujours appuyé. Le changement d’entraîneur a fait augmenter ma confiance et les résultats ont été là ». Puis, Dani Carvajal a été interrogé sur son avenir et sa clause libératoire. « Quand quelqu’un se positionne aussi clairement que moi, je ne les écoute pas (les offres). Je remercie Dieu et le club pour sa confiance. Je ne me souviens pas de la clause. Mais elle est haute pour que personne ne puisse me déloger d’ici (...) J’aimerais que le jour où je me retire que tout le monde sache que j’ai tout donné pour ce club et que l’on soit fier de moi ».