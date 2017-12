Lorsqu’il a soulevé le cinquième Ballon d’Or de sa carrière, Cristiano Ronaldo a déclaré qu’il se considérait comme le meilleur joueur de l’histoire du football. Un point de vue que ne partage pas Luiz Felipe Scolari, l’ancien sélectionneur du Portugal.

« Non, Pelé, Eusebio, Puskas, Cruyff, Maradona sont meilleurs. Il (CR7) est le meilleur durant ce siècle. C’est le joueur le plus discipliné et déterminé que j’ai eu. Il se prépare, s’entraîne, renonce à sa vie privée. 99,9% des joueurs ne se comportent pas comme ça », a-t-il déclaré à la Gazzetta dello Sport.