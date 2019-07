Alors qu’il est très courtisé par l’AC Milan, qui veut l’attirer en prêt, Dani Ceballos s’est montré très évasif sur son avenir dimanche soir, en marge de la victoire de l’Espagne en finale de l’Euro Espoirs contre l’Allemagne (2-1). Le milieu du Real Madrid, sous contrat jusqu’en 2023 à la Casa Blanca, a indiqué ne pas savoir lui-même de quoi sera fait son avenir : « La vérité est que mon avenir n’est pas clair, j’aimerais bien le savoir, a confié Ceballos, dans des propos relayés par Sport. Je profite de ce tournoi maintenant et je ne vais pas entrer dans le débat de savoir si je reste (au Real Madrid) ou si je pars. »

« Il me reste deux semaines pour être avec ma famille et faire de mon mieux, a poursuivi l’Espagnol de 22 ans. La priorité est de jouer, on a vu au cours de ces deux semaines le sourire que j’ai sur mon visage, c’est ce qui me rend le plus heureux. »

