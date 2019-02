La 22e journée de Liga se poursuit aujourd’hui avec un duel fort intéressant entre le Real Madrid et le Deportivo Alavés. A domicile, les Merengues s’articulent en 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les buts. Le portier belge est épaulé par Alvaro Odriozola, Nacho Fernandez, Sergio Ramos et Sergio Reguilon qui forment la ligne défensive. Casemiro est positionné en sentinelle derrière Luka Modric et Dani Ceballos tandis que Gareth Bale et Vinicius Junior prennent les couloirs. Enfin, Karim Benzema est en pointe de l’attaque madrilène.

De son côté, le Deportivo Alavés présente le même système avec Fernando Pacheco dans les buts ainsi que Carlos Vigaray, Victor Laguardia, Guillermo Maripan et Ruben Duarte en défense. Tomas Pina, Manu Garcia et Mubarak Wakaso se présentent au cœur du jeu. L’attaque est quant à elle composée de Burgui, Jony et Jonathan Calleri.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Odriozola, Nacho, Ramos, Reguilon - Modric, Casemiro, Ceballos - Bale, Benzema, Vinicius

Alavés : Pacheco - Vigaray, Laguardia, Maripan, Duarte - Pina, Manu, Wakaso - Burgui, Jony, Calleri