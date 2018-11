Au début de l’année 2019, le Real Madrid entamera les travaux de rénovation du stade Santiago-Bernabéu, son antre mythique depuis 1947. Et à cette occasion, plusieurs nouveautés seront donc à prévoir : un toit rétractable, des sièges avec plus de confort... et des écrans aux toilettes.

Le journal AS rapporte que les toilettes du futur stade seront équipées d’urinoirs aux allures futuristes, qui disposeront d’écrans permettant aux supporters de suivre le match. Chacun de ces urinoirs perfectionnés coûtera 3000 €. Néanmoins, cette initiative a déjà été prise en Espagne. En effet, Leganés a déjà équipé de télévisions les murs de ses sanitaires, qui ne diffusent que des publicités. Mais cela semble faire des émules : le Betis songerait aussi à en installer au stade Benito-Villamarin.