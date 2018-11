Arraché cet été à la barbe des cadors européens par le Real Madrid pour la somme coquette de 45 millions d’euros, Rodrygo (17 ans) représente un ambitieux pari pour l’avenir. Le joueur a d’ailleurs signé un contrat avec les Merengues jusqu’en 2025. Cette saison, il a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en 32 matches. Pourtant, les derniers mois sont compliqués pour lui. Comme l’explique As, son dernier but avec Santos remonte au 18 août dernier et une rencontre face à Sport Recife (3-0).

Depuis, c’est la traversée du désert avec 1299 minutes sans marquer. Une panne inquiétante pour le joueur qui n’a retrouvé le chemin des filets que le 13 octobre dernier lors d’un match avec la sélection des moins de 20 ans du Brésil. Attendu pour participer à la Copa America U20 entre le 17 janvier et le 10 février 2019, il pourrait rester plus longtemps avec son club et ne rejoindrait que le Real Madrid l’été prochain.